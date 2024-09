Tentazione Osimhen in Serie A: stipendio tagliato

Stipendio tagliato e tentazione in Serie A per Osimhen: la situazione

Con la maglia del Galatasaray ancora non è riuscito a trovare la via del gol, ma il suo approdo ad Istanbul ha generato grande entusiasmo anche se è approdato in giallorosso solo in prestito.

Nonostante questo Victor Osimhen è stato protagonista anche nel derby contro il Fenerbahçe, vinto 1-3 dal Galatasaray in casa dei gialloblù. Alla fine della stagione però il ritorno al Napoli è certo, anche se sarà solo un ritorno momentaneo. Osimhen infatti lascerà gli azzurri nella prossima estate, con l’obiettivo dei campani che è stavolta quello di cederlo a titolo definitivo. Nel frattempo però c’è chi ha provato a trattenere Osimhen in Serie A.

Milan, tentativo di Ibrahimovic per Osimhen

Stando infatti a quanto ha riferito ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe fatto un tentativo per Osimhen nelle ultime ore di mercato.

Qualche giorno fa Ibrahimovic aveva glissato in proposito ad un possibile tentativo per il nigeriano nelle ultime ore di mercato, ma ‘Sky Sport’ ha sottolineato come ci sia stata una telefonata di Ibrahimovic al centravanti nigeriano. Una chiamata per sondare il terreno e per capire eventuali fattibilità per il Milan. Il club rossonero avrebbe chiesto all’attaccante se avesse voluto accettare la proposta meneghina a patto però di un ridimensionamento dell’ingaggio. Il discorso però non è proseguito, anche perché il Napoli difficilmente avrebbe ceduto in prestito il giocatore, soprattutto ad una diretta rivale come i rossoneri.