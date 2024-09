Milan, Ibra alza la voce: “Comando io, gli altri ascoltano”. Poi ‘glissa’ su Osimhen

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport pochi minuti prima del fischio d’inizio di Milan-Liverpool, Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé

Come sempre, mai banale. Anche nel pre partita di Milan-Liverpool, gara d’esordio dei rossoneri in Champions League, lo svedese ha toccato diversi argomenti senza peli sulla lingua, ribadendo con forza la sua posizione nell’organigramma societario.

Ai microfoni di Sky Sport, il ‘braccio destro’ di Cardinale ha prima rimarcato l’importanza della gara, salvo poi puntualizzare sul suo ruolo: “Una settimana importante, quella contro il Liverpool di stasera è una grande partita. Arriva in un momento positivo, dopo l’ultima partita che è andata bene. Non abbiamo iniziato come avremmo voluto, ma con pazienza arriviamo”. Ibra ha poi risposto alla domanda relative agli spifferi legati alle sue assenze in un momento così delicato, cogliendo al balzo l’occasione per mettere i puntini sulle i: “Le mie assenze? Quando il leone va via, i gatti si avvicinano. Nel momento in cui il leone torna, i gatti spariscono. Il mio ruolo? È semplice, tanti parlano: ma comando io, gli altri ascoltano”.

Ibra ha poi poi svelato un retroscena di mercato, tornando sulle mosse che hanno visto protagonista il Milan negli ultimi giorni della sessione estiva: “Quello che mancava, l’abbiamo preso. Ci serviva un rinforzo in attacco e abbiamo preso Abraham. Tentativo per Osimhen? Non dico niente”.