Juventus, si chiude nel giro di poche settimane: affare da 17 milioni

La Juve non si ferma sul mercato dopo la rivoluzione estiva: il nuovo colpo di Giuntoli per la finestra di gennaio

La Juventus vince e convince in campo all’esordio in Champions League: netto 3-1 al PSV Eindhoven con tante note positive per Thiago Motta.

Piano piano i nuovi acquisti si stanno inserendo nelle alchimie del tecnico italo-brasiliano, con Nico Gonzalez ad esempio sugli scudi con gol e assist nella serata europea dell’Allianz Stadium. L’ultimo mercato estivo ha portato a una vera e propria rivoluzione alla Continassa, anche se non si ferma il lavoro sul mercato di Giuntoli e della dirigenza bianconera. La ‘Vecchia Signora’ è già proiettata verso gennaio e non solo per quanto concerne l’attacco, con David cerchiato in rosso nella lista della Juve se Milik dovesse finire sul mercato.

Calciomercato Juventus, novità in difesa: via Danilo per Tiago Santos

Occhio però anche agli altri reparti, in particolare la difesa dove potrebbero esserci delle noverò rilevanti anche in uscita.

Danilo continua a essere un comprimario e una riserva di lusso in questo avvio di stagione, con il senatore brasiliano che ha collezionato pochi minuti tra campionato e Champions League. L’ex Real e City non è più un intoccabile con Thiago Motta e nel mercato invernale potrebbero anche aprirsi clamorosamente le porte per un addio anticipato alla Juventus. Giuntoli perciò guarderebbe a un nuovo tassello per il reparto arretrato e la corsia destra, con Tiago Santos che sarebbe il primo nome sulla lista del Dt bianconero come vi abbiamo anticipato un paio di giorni fa. La Juve spingerebbe per l’arrivo del portoghese del Lille puntando anche sugli ottimi uffici con Jorge Mendes, che di recente ha portato un altro suo assistito come Conceicao alla Continassa.

L’arrivo di Tiago Santos si potrebbe concludere nel giro di poche settimane, con lo sbarco del 22enne portoghese nella finestra di gennaio sotto la Mole. Operazione, stando alla testata ‘El Nacional’, da circa 17 milioni di euro per strappare il difensore al Lille (con il quale è legato da un contratto fino al 2028) e alla concorrenza tra le altre di Milan, Barcellona e Atletico Madrid.