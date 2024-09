Dal Milan alla Juve, asse Giuntoli-Mendes e nuovo regalo a Motta

Da Conceicao al talento portoghese con cui la Juventus può coprire il buco sull’out destro. Filo diretto con Mendes, i dettagli

La Juventus ha fatto un mercato importante, ma per diverse ragioni incompleto. Manca un vice Vlahovic, manca un laterale destro all’altezza della situazione. Weah jr. ha dimostrato di non esserlo, anche se il figlio d’arte ha dei margini di crescita, mentre Danilo è più fuori che dentro i piani di Motta e alla sua età si considera più un centrale che un giocatore di fascia come un tempo. La ‘speranza’ è Savona, ma è difficile dare giudizi su di lui per quel poco che si è visto.

Svolta a destra con chi? Gli juventini non debbono aspettarsi Hakimi o uno di tal livello e costi, visto che Giuntoli deve rimanere entro certi parametri. Ma un giovane di talento e prospettiva, con già una buona esperienza ad alto livello, senz’altro sì. Facciamo un nome: Tiago Santos, 22enne portoghese in forza al Lille. Può fare il laterale di una difesa a quattro, ma anche il tornante in una a linea a cinque, in più ha uno stipendio relativamente basso.

Nel complesso non sarebbe un’operazione troppo dispendiosa per la Juve, la quale vanta ottimi rapporti con Lille – rinsaldatisi con l’operazione Djalo, che ha permesso ai francesi di incassare qualche milione per un calciatore fermo da più di un anno e in scadenza di contratto.

Juventus, da Conceicao a Tiago Santos: filo diretto Giuntoli-Mendes

A favore dei bianconeri gioca poi anche il ‘feeling’ tra Giuntoli stesso e l’agente di Tiago Santos, vale a dire Jorge Mendes. Il potente procuratore lusitano cura gli interessi pure di Francisco Conceicao, che il club di Exor ha preso in prestito oneroso (7 milioni bonus esclusi) con l’intenzione di acquistarlo a titolo definitivo al termine della stagione a una cifra inferiore a quella della clausola fissata inizialmente a 30 milioni.

I nuovi contatti col Porto, ma soprattutto con Mendes per Conceicao potrebbero servire a Giuntoli per anticipare la concorrenza per Tiago Santos, all’inizio della passata estate obiettivo concreto del Milan prima della virata – per tanti tifosi inspiegabile… – su Emerson Royal.