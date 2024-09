Juventus-Napoli, che stangata: la decisione last minute

A pochi giorni dall’incontro di campionato tra Juventus e Napoli, arrivano clamorose indiscrezioni sulla trasferta all’Allianz Stadium

All’Allianz Stadium andrà in scena la quinta giornata di Serie A con il big match tra Juventus e Napoli. Antonio Conte tornerà nello stadio che lo ha visto trionfare per tre volte di fila con lo Scudetto, di cui al primo anno senza mai perdere una gara di campionato. E per lui sarà la prima volta da allenatore avversario con i tifosi, poiché in precedenza quando sedeva sulla panchina dell’Inter era periodo pandemico e sugli spalti non vi erano spettatori.

Ma ironia della sorte, Antonio Conte rischia di giocare in uno stadio senza i suoi tifosi. Infatti, nelle prossime ore si prenderà una decisione definitiva sulla trasferta dei supporter azzurri che dovranno raggiungere Torino. Il tutto a due giorni dal fischio d’inizio: Juventus-Napoli si gioca sabato 21 settembre alle ore 18:00.

Juventus-Napoli, rischio chiusura settore ospite

Stando a quanto riportato dal giornalista Ciro Troise, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive starebbe valutando l’ipotesi di chiudere lo spicchio di Allianz Stadium dedicato ai sostenitori del club partenopeo. La decisione arriva chiaramente dopo gli scontri avvenuti all’Unipol Domus di Cagliari.

In quella circostanza, i tifosi del Napoli hanno causato disagi durante l’incontro con i rossoblu, a tal punto da far sospendere la partita per circa sette minuti di gioco. Al di là dei cartelloni offensivi esposti, sono stati lanciati anche seggiolini dalla tribuna ospite verso la curva Sud dell’impianto sardo, che solitamente accoglie famiglie con bambini a seguito. Gli scontri sono proseguiti tra lanci di fumogeni da entrambe le curve e settore ospiti. In questo caso, il giudice sportivo ha previsto una diffida per le due società e una salatissima multa da 30 mila euro ciascuno. Ma ora il CASMS starebbe valutando di chiudere completamente il settore dedicato ai sostenitori ospiti per evitare l’incontro (e lo scontro) tra tifosi della Juventus e quelli del Napoli.

Una seconda ipotesi che può essere accolta in vista del match è vietare la trasferta ai residenti in Campania. Il tutto verrà deciso solo domattina, a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della sfida di campionato. Bisogna sottolineare che il settore ospite dell’Allianz Stadium è andato sold out praticamente sin dai primi giorni in cui è stata aperta la finestra d’acquisto. Sarebbe previsto uno spostamento di 2000 napoletani verso Torino. Quella che sta per venire fuori è una classica storia italiana di disorganizzazione e disagio, che non tiene conto delle spese e sacrifici compiuti per seguire il club di appartenenza.