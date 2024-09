Riecco Pioli, UFFICIALE il suo ritorno in panchina

Stefano Pioli torna in panchina ora è davvero ufficiale. Il tecnico italiani riparte dopo la lunga avventura al Milan, terminata in primavera

Inizia ufficialmente la nuova avventura in panchina di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma ha deciso di ripartire dall’Arabia Saudita.

Dopo la rescissione, con il Milan che andrà a risparmiare, una cifra vicina agli 8-10 milioni lordi, il mister si è legato all’Al-Nassr, dove, tra gli altri, allenerà Cristiano Ronaldo. Viaggio a Ryad e contratto biennale per l’ex rossonero, che già a luglio era stato ad un passo dall’approdo alla Saudi Pro League, ma in quella circostanza la trattativa con l’Al Ittihad, saltò proprio sul traguardo, per via dell’intervento di Karim Benzema.

Nelle ultime ore c’era stato un sondaggio anche da parte della Roma, ma Pioli aveva già scelto il suo futuro. Un futuro che sarà più ricco, in Arabia Saudita, come comunicato dall’Al-Nassr.