Yildiz e il retroscena su Del Piero: “Lo sentirò più tardi”

Kenan Yildiz incanta all’esordio in Champions League e super il record di Alex Del Piero: le dichiarazioni del gioiello turco in zona mista

La Juventus parte forte in Champions League piegando grazie a un’ottima prestazione il PSV Eindhoven, finora imbattuto in stagione.

MVP della contesa Kenan Yildiz che ha rispolverato il ‘tiro alla Del Piero’ per far esplodere l’Allianz Stadium, oltre a superare proprio il record dell’ex capitano: “Questo gol è molto importante per me, anche per come è arrivato. Ho fatto l’esultanza di Del Piero: lo sentirò più tardi. Lui era orgoglioso di vedermi – ha dichiarato il fantasista turco nella zona mista dell’Allianz Stadium – Il numero 10? Sono felice di giocare con questo numero, è molto importante. Ringrazio i tifosi, anche loro sono stati determinanti”.

Sabato arriva il Napoli all’Allianz Stadium: “Questo risultato ci dà fiducia. Siamo una grande squadra e stasera volevamo vincere. Vogliamo vincere tutte le partite”. Largo a sinistra o in mezzo non fa differenza: “Gioco dove vuole il mister, decide lui”, conclude Yildiz.