Yildiz fa esplodere lo Stadium: supera Del Piero e zittisce le critiche

Yildiz dà spettacolo e trascina la Juventus nel primo tempo del match di Champions League contro il PSV Eindhoven

Allianz Stadium infuocato con la Juventus che ha iniziato alla grande il match contro il PSV Eindhoven, dopo il ritorno in Champions League a 684 giorni di distanza.

La Juve crea gioco e si diverte, sfoggiando un Kenan Yildiz ‘alla Del Piero‘: destro a giro sotto l’incrocio per il gioiello turco, all’esordio nella massima competizione europea. Il classe 2005 sfrutta il movimento di Cambiaso e la piazza nel sette: linguaccia a imitare la classica esultanza dell’ex capitano, prima di portarsi il dito alla bocca per zittire qualche critica e mostrare al pubblico il numero 10. Pennellata d’autore per Yildiz, che si è sbloccato dopo le prime quattro giornate a secco in campionato. L’ex Bayern Monaco non segnava in gare ufficiali dal 20 maggio scorso nella trasferta di Bologna. Un gol a suo modo storico e da record, visto che Yildiz supera proprio Del Piero diventando il giocatore più giovane della Juventus (19 anni e 136 giorni) a segnare nell’ex Coppa dei Campioni e superando proprio ‘Pinturicchio’.

La Juven però non è paga e sfiora in altre due circostanze il raddoppio, che arriva comunque grazie al perfetto inserimento di McKennie dopo un’azione ubriacante di Nico Gonzalez sulla destra. Prima rete stagionale anche per il nazionale statunitense, titolare a sorpresa questa sera e a un passo nel mercato estivo dall’addio ai bianconeri prima della permanenza e del rinnovo contrattuale. Premiate finora le scelte di formazione di Thiago Motta – che ha sorriso abbracciando i suoi collaboratori dopo i due gol – che ha bocciato nuovamente Douglas Luiz dopo la negativa prestazione di Empoli.