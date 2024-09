Juventus, ancora una bocciatura: finisce nuovamente in panchina

Non mancano le sorprese neanche questa volta nella formazione iniziale di Thiago Motta all’esordio in Champions League all’Allianz Stadium contro il PSV Eindhoven

La Juventus ritrova la musichetta della Champions League 684 giorni dopo l’ultima volta, ospitando questa sera il PSV Eindhoven nel match della fase a campionato della massima competizione europea.

Gara speciale per tanti bianconeri, alla prima assoluta in Champions insieme a Thiago Motta. L’allenatore italo-brasiliano ha nascosto la formazione fino all’ultimo e sciolto solo nella riunione tecnica dopo pranzo i ballottaggi sullo scacchiere iniziale. E ancora una volta non mancano le sorprese, con diverse scelte forti da parte dell’ex Bologna. In primis la nuova ‘bocciatura’ per Douglas Luiz, titolare in questo avvio di stagione solo ad Empoli dove certamente il brasiliano (l’acquisto più costoso dopo Koopmeines dell’ultimo mercato) non ha brillato. Al suo posto rispetto alla trasferta in terra toscana trova posto quasi inaspettatamente – rispetto alle previsioni della vigilia – McKennie, con il nazionale statunitense preferito anche a Thuram.

Nelle retrovie conferma per il quartetto di Empoli, con Danilo che rimane ancora fuori a spese di Kalulu. Nessuna novità rispetto all’ultima di campionato anche in avanti, con Nico Gonzalez che ha avuto la meglio su Weah dietro Vlahovic. Clima elettrico all’Allianz Stadium, praticamente sold out per il ritorno in Champions della Juve. Gremito anche il settore ospiti dei tifosi olandesi.