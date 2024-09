Juve chiamata al riscatto: un big rischia il posto, tre assenze per Motta

La Juventus ospita domani il PSV Eindhoven per l’esordio stagionale in Champions League: Thiago Motta fa le prove alla vigilia nell’allenamento di rifinitura

La Juventus vuole ritrovare la vittoria, dopo i due pareggi consecutivi in campionato con Roma ed Empoli, nell’esordio stagionale in Champions League contro il PSV Eindhoven.

Sorrisi ma anche tanta concentrazione per il gruppo di Thiago Motta, che ha salutato tutti i giocatori all’ingresso in campo alla Continassa (abbracciando tra l’altro Koopmeiners, uno dei primi a entrare), prima di dare il via alla seduta di rifinitura pre Champions. I primi 15 minuti dell’allenamento erano aperti alla stampa, con Gatti e compagni che hanno svolto degli esercizi di riscaldamento, seguiti dal classico torello. Assenti questa mattina gli infortunati Milik e Conceicao: il polacco potrebbe tornare tra i convocati sabato nel big match con il Napoli dell’ex Antonio Conte, mentre per rivedere il nuovo acquisto portoghese si dovrà aspettare fine mese o inizio ottobre.

Juventus-PSV, le scelte di Thiago Motta: Douglas Luiz rischia una nuova esclusione

Non ha partecipato alla rifinitura neanche Arthur, che malgrado sia stato inserito in lista per la prima fase di Champions League rimane fuori dai piani di Thiago Motta e della dirigenza bianconera.

🎥 #Juventus – Sorrisi ma anche concentrazione sotto lo sguardo di Thiago Motta per il gruppo bianconero. A seguire il riscaldamento c’è anche #Conceicao: per lui allenamento personalizzato 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/yMd5o7jdjH — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 16, 2024

L’allenatore bianconero ripartirà da Vlahovic domani pomeriggio, con il centravanti serbo chiamato al riscatto dopo la negativa prova di Empoli e la chance fallita sull’imbeccata di Nico Gonzalez. L’argentino invece è in ballottaggio sulla destra con Weah, mentre è a rischio la titolarità di Douglas Luiz, che non ha convinto sabato e non ancora al meglio della condizione. In mediana quindi potrebbe esserci spazio per la coppia Locatelli-Thuram, con il francese che tornerebbe titolare dopo lo spezzone di Empoli. In difesa – a meno di sorprese con relativo turnover – sicuri del posto Bremer, Cambiaso e capitan Gatti, mentre a destra potrebbe rivedersi Danilo che contende una maglia al baby Savona.