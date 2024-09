Inzaghi cancella Monza: City-Inter, decisione presa

Le ultime da Appiano sulle scelte di Inzaghi in vista della supersfida di Champions contro il Manchester City di Guardiola

L’Inter è obbligata a dimenticare il passo falso di Monza, domani parte la Champions che mette Lautaro e compagni subito di fronte a quella che, con il Real Madrid, è la squadra più forte al mondo: quel Manchester City, contro il quale i nerazzurri persero la finale nel 2023.

Inzaghi non sorprende, e c’era da aspettarselo, all’Etihad schiererà l’undici migliore. Il che vuol dire ritorno dei big confinati in panchina domenica sera, da Barella a Calhanoglu passando per Bastoni fino ad Acerbi che a Istanbul se la cavò benissimo contro Haaland. Con conseguente accantonamento delle alternative che non sono state all’altezza della situazione, su tutti Asllani (ieri il rinnovo fino al 2028) e Davide Frattesi.

Tutti i big contro gli uomini di Guardiola, eccetto che uno: Federico Dimarco. Altro che semplici crampi, come dichiarato dallo stesso Inzaghi nel post Monza, il laterale ha rimediato un affaticamento ai flessori della coscia destra. L’Inter ha fatto sapere che non c’è lesione, quindi il problema non è serio, ma domani Dimarco (il migliore in campo all’U-Power) non potrà essere a disposizione. L’obiettivo, tutt’altro che scontato, è recuperarlo per il derby.

Champions, Manchester City-Inter: Lautaro-Thuram in attacco e ballottaggio Darmian-Dumfries

L’unico dubbio di Inzaghi potrebbe riguardare la corsia di destra: Darmian o Dumfries, che ha evitato la prima sconfitta stagionale. Il primo è in vantaggio, con l’olandese che potrebbe partire titolare contro il Milan. Ovvero contro il suo grande rivale Theo Hernandez.

Nonostante non sia in grande condizione, fisica ma anche mentale, è pressoché scontata la conferma dal primo minuto di capitan Lautaro. Taremi scalpita, ma l’iraniano partirà dalla panchina e sarà l’unico attaccante di riserva visto il forfait di Arnautovic causa febbre.

In coppia con Lautaro ci sarà l’altro titolarissimo nonché intoccabile di Inzaghi: Marcus Thuram. A differenza dei due colleghi, ancora a secco di gol, il francese ha già timbrato il cartellino per quattro volte e realizzato due assist.

PROBABILE FORMAZIONE INTER – (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi