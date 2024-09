Inzaghi perde Dimarco: infortunio UFFICIALE

Inter, brutta tegola per Inzaghi: Dimarco fuori per infortunio

Brutta tegola in casa Inter alla vigilia della Champions League, ma la notizia peggiore è che la gara d’esordio in Europa potrebbe non essere l’unica a rischio.

Simone Inzaghi perde Federico Dimarco, che non sarà tra i protagonisti del remake della finale di Istanbul. Il mancino nerazzurro salterà la gara contro il Manchester City in programma mercoledì sera. Nei minuti conclusivi della sfida contro il Monza, Dimarco aveva accusato un problema fisico. Inizialmente sembravano solo crampi, ma alla fine si è rivelato essere un affaticamento alla coscia.

⛔️ #Inter – Più grave del previsto il problema accusato a #Monza da Federico #Dimarco: affaticamento alla coscia per il canterano nerazzurro, che sarà out per la trasferta di Champions contro il City. In forte dubbio anche il derby di domenica con il #Milan 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/GOWPPvxlkV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 16, 2024

Il numero 32 non partirà per la trasferta inglese e proverà a recuperare per il derby di domenica. Le sensazioni però non sembrano essere particolarmente positive e anche la stracittadina contro il Milan sembra essere a rischio. Inzaghi dovrà dunque inventarsi nuove soluzioni. L’alternativa più naturale è la sostituzione con Carlos Augusto, ma non va esclusa nemmeno l’ipotesi di un dirottamento di Darmian a sinistra con Dumfries sulla fascia destra.