Champions League 2024/25: tutto sul nuovo format e il calendario completo delle italiane

Parte la Champions League 2024/2025: tutti i dettagli sul nuovo format e il calendario completo delle squadra italiane

E’ tutto pronto, questa sera avrà inizio la nuova Champions League. Dimenticate il vecchio format, quello con i gironi a cui siete sempre stati abituati. Da questa sera partirà una rivoluzione totale, che porterà anche i club italiani a giocare anche di giovedì, come non era mai successo negli ultimi anni per la competizione europea più importante al mondo.

Le squadre diventano 36 e non più 32 e anche le società di Serie A ne hanno giovato, con 5 club che sono riusciti a qualificarsi alla competizione. Un unico girone e non più i gruppi da 4 a cui eravamo tutti abituati. Una novità per Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna, che avranno la chance di fare una bella figura e provare ad arrivare fino in fondo alla competizione.

Ogni squadra affronterà 8 avversarie, con quattro partite in casa e altrettante in trasferta: stop al divieto di derby tra squadre dello stesso paese per chi ha almeno quattro compagini iscritte alla Champions. Un problema che non ha riguardato i club di Serie A, che non si sono intrecciati nel calendario.

Champions League 2024/25, il nuovo format e il calendario delle italiane

Al termine delle otto giornate verrà stilata la classifica con tutte le 36 formazioni partecipanti: le prime otto passeranno direttamente agli ottavi di finale (dove saranno testa di serie e giocheranno in casa il ritorno), mentre chi si è piazzato dal nono al ventiquattresimo posto affronterà i sedicesimi, sempre con le otto formazioni meglio piazzate in classifica come teste di serie.

Niente da fare, invece, per le restanti dodici formazioni che chiuderanno la loro stagione europea: niente retrocessione in Europa League. Dagli ottavi in poi, la formula sarà uguale a quella di quest’anno fino ad arrivare alla finale. Lo stesso varrà anche per le altre competizioni europee, dove sono state abolite le retrocessioni.

Calendario Inter

Tra le principali candidate a fare bene per i club italiani, c’è ovviamente l’Inter, di seguito il calendario completo:

Manchester City-Inter 18 settembre – ore 21:00

Inter-Stella Rossa 1 ottobre – ore 21:00

Young Boys-Inter 23 ottobre – ore 21:00

Inter-Arsenal 6 novembre – ore 21:00

Inter-Lipsia 26 novembre – ore 21:00

Bayer Leverkusen-Inter 10 dicembre – ore 21:00

Sparta Praga-Inter 22 gennaio 2025 – ore 21:00

Inter-Monaco 29 gennaio 2025 – ore 21:00

Calendario Juventus

La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus. Ecco il calendario:

Juventus-PSV 17 settembre – ore 18:45

Lipsia-Juventus 2 ottobre – ore 21:00

Juventus-Stoccarda 22 ottobre – ore 21:00

Lille-Juventus 5 novembre – ore 21:00

Aston Villa-Juventus 27 novembre – ore 21:00

Juventus-Manchester City 11 dicembre – ore 21:00

Bruges-Juventus 21 gennaio 2025 – ore 21:00

Juventus-Benfica 29 gennaio 2025 – ore 21:00

Calendario Milan

Di seguito il calendario completo dei rossoneri:

Milan-Liverpool 17 settembre – ore 21:00

Bayer Leverkusen-Milan 1 ottobre – ore 21:00

Milan-Bruges 22 ottobre – ore 18:45

Real Madrid-Milan 5 novembre – ore 21:00

Slovan Bratislava-Milan 26 novembre – ore 21:00

Milan-Stella Rossa 11 dicembre – ore 21:00

Milan-Girona 22 gennaio 2025 – ore 21:00

Dinamo Zagabria-Milan 29 gennaio 2025 – ore 21:00

Calendario Atalanta

Anche la Dea scenderà in campo in Champions. Ecco le partite:

Atalanta-Arsenal 19 settembre – ore 21:00

Shakhtar Donetsk-Atalanta 2 ottobre – ore 18:45

Atalanta-Celtic 23 ottobre – ore 18:45

Stoccarda-Atalanta 6 novembre – ore 21:00

Young Boys-Atalanta 26 novembre – ore 21:00

Atalanta-Real Madrid 10 dicembre – ore 21:00

Atalanta-Sturm Graz 21 gennaio 2025 – ore 21:00

Barcellona-Atalanta 29 gennaio 2025 – ore 21:00

Calendario Bologna

Infine il calendario della squadra di Italiano:

Bologna-Shakhtar Donetsk 18 settembre – ore 18:45

Liverpool-Bologna 2 ottobre – ore 21:00

Aston Villa-Bologna 22 ottobre – ore 21:00

Bologna-Monaco 5 novembre – ore 21:00

Bologna-Lille 27 novembre – ore 21:00

Benfica-Bologna 11 dicembre – ore 21:00

Bologna-Borussia Dortmund 21 gennaio 2025 – ore 21:00

Sporting-Bologna 29 gennaio 2025 – ore 21:00