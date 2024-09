DIRETTA Champions League, Juventus-PSV | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Esordio assoluto per la Juventus nel nuovo format della Champions League: i bianconeri ospitano il PSV Eindhoven

Torna a suonare l’inno della Champions League per la Juventus, dopo un anno di purgatorio a causa della sanzioni per il caso plusvalenze che hanno portato ad una esclusione anche dalle coppe europee. Avversario di giornata, nel rinnovato format della massima competizione europea per club, è il PSV Eindhoven.

I bianconeri, con l’allenatore Thiago Motta anch’egli al primo match europeo da allenatore, si presentano a questo appuntamento dopo il pareggio, 0-0 il risultato finale, conquistato sul campo dell’Empoli di Roberto D’Aversa. Nella classifica del campionato di Serie A, la squadra piemontese veleggia a quota 8 punti, insieme all’Inter campione d’Italia di Simone Inzaghi e ai ‘cugini’ del Torino di Paolo Vanoli. Di contro, gli olandesi guidati dal tecnico Peter Bosz guidano l’Eredivisie a punteggio pieno dopo cinque partite, ultima vittoria ottenuta tra le mura amiche contro il NEC Nijmegen per 2-0, con due lunghezze di vantaggio sull’AZ Alkmaar. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-PSV EINDHOVEN

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, De Jong, Tillman. All. Bosz

ARBITRO: Alejandro Hernandez Hernandez (Spagna)