Calvario Maignan, tre stop prima del cambio

Alla fine il portiere francese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo l’ennesimo stop. Al suo posto il giovane Lorenzo Torriani

E’ finita al 52esimo Milan-Liverpool di Mike Maignan. Il portiere francese è stato costretto a lasciare il campo per infortunio, dopo aver stretto i denti dal secondo minuto di gioco.

Il numero 16 del Diavolo, infatti, aveva accusato i primi problemi ad inizio partita, quando di fatto, ha dato il via all’azione che ha portato in gol Christian Pulisic. Un guaio muscolare alla coscia destra per Maignan, che dopo le cure del caso si è rimesso in piedi. Qualche minuto dopo un altro fastidio fisico, stavolta alla gamba sinistra. Anche in questa circostanza l’estremo difensore del Milan si è rialzato, stringendo i denti fino al 52esimo.

A mandare definitivamente ko Maignan è stato, infine, un contrasto duro di gioco con Fikayo Tomori ad inizio ripresa. L’ennesimo intervento dello staff sanitario non è bastato, così il francese ha lasciato il campo con la maglia sul volto, dando spazio al giovanissimo Lorenzo Torriani, al suo esordio in Champions League.