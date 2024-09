Gol e apprensione: Milan-Liverpool inizia col botto

Ecco cosa è successo dopo un paio di minuti di Milan-Liverpool, match valevole per la prima giornata di Champions League

E’ iniziata come meglio non poteva la sfida per il Milan contro il Liverpool. A San Siro, i rossoneri di Paulo Fonseca, infatti, sono passati in vantaggio dopo solo due minuti, grazie ad una galoppata di Pulisic, servito da Morata.

Dopo la rete dell’americano e l’esultanza, però, i tifosi del Diavolo sono andati in apprensione, prima per Theo Hernandez, che sanguinava dalla bocca, ma soprattutto per Mike Maignan.

Il portiere francese è rimasto a terra per dei problemi muscolari alla gamba destra. Dopo qualche attimo di paura, con lo stadio che si è ammutolito, e aver ricevuto le cure del caso l’estremo difensore del Milan si è rialzato, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Le condizioni di Maignan, che ha dato il via all’azione del vantaggio rossonero, andranno chiaramente monitorate nel corso del match, con il giovane Torriani che era già pronto a subentrare.

AGGIORNAMENTO ORE 21.38 – E’ ancora Mike Maignan a tenere in apprensione il popolo di San Siro. Il portiere dopo un rilancio lungo si è buttato per terra sofferente. Stavolta però a creargli problemi è stata la gamba sinistra. Come successo ad inizio partita, però, il francese si è rialzato dopo le cure dei medici.