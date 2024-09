Via libera Milan: altro colpo dalla capitale

Milan, c’è il via libera per il nuovo colpo di mercato: può arrivare dalla capitale

Un infortunio che rischia di complicare le rotazioni. Il ko di Ismael Bennacer è una pesante tegola per il Milan, con Paulo Fonseca che rischia di ritrovarsi con una coperta molto corta.

Il tecnico portoghese, giocoforza, appare costretto ad inserire alcuni giovani del Milan Futuro nel giro della prima squadra. Kevin Zeroli ha già giocato nel finale contro il Venezia, Silvano Vos potrebbe invece essere il prossimo a trovare spazio. I due sembrano essere i maggiori indiziati ad entrare nel giro della prima squadra, perché affrontare questa prima parte di stagione con i soli Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek e Musah appare piuttosto proibitivo. Ecco dunque che l’ipotesi di inserire un nuovo innesto a gennaio per la mediana rossonera non è affatto da escludere.

Milan, occasione Chukwuemeka a gennaio: via libera del Chelsea

Perché Bennacer rientrerà tra quattro mesi e dunque potrebbe essere a disposizione per la seconda parte di stagione, ma è altrettanto vero che l’algerino ha mostrato tutte le sue fragilità e se dovesse arrivare un’offerta convincente, il Milan potrebbe anche prendere in seria considerazione la cessione.

E diversi nel frattempo sono i nomi che il club rossonero sta valutando in ottica mercato. Con Rabiot che ha ormai scelto l’Olympique Marsiglia, sfuma l’ipotesi che porta al francese. A complicare le cose in casa Milan c’è poi la questione legata alle liste: o si procede con una cessione di un over 22 di formazione straniera oppure il club rossonero è obbligato ad acquistare calciatori under 22 o formati in Italia.

E nell’elenco dei primi rientra certamente Carney Chukwuemeka, che può rappresentare per gennaio una vera e propria occasione. Il centrocampista è in uscita dal Chelsea ed è da tempo nei radar della società meneghina. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Aston Villa piace molto alla dirigenza milanista ed essendo nato nel 2003 non rappresenterebbe un problema per le liste. Come poi riferisce ‘Football Insider’, Enzo Maresca ha già dato sostanzialmente il via libera alla cessione di Chukwuemeka a gennaio. Sulle tracce del ragazzo c’era il West Ham, che però ha preferito virare su Carlos Soler nelle ultime ore di mercato. Un ulteriore vantaggio per il Milan, che con il Chelsea ha ottimi rapporti. Il club rossonero preferirebbe chiudere l’affare in prestito, inserendo magari un diritto di riscatto. Una formula non molto gradita ai ‘Blues’, che, come sottolineano dall’Inghilterra, preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Al momento sembra essere questo l’ostacolo maggiore nell’ottica di un ipotetico trasferimento del centrocampista inglese a Milano.