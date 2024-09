Rabiot ha scelto: firma imminente col nuovo club

Sembra essere finita l’esperienza da svincolato per Adrien Rabiot: accordo a un passo col nuovo club

L’ex centrocampista di Juventus e Paris Saint-Germain a un passo dall’accordo con il suo nuovo club dopo un’estate senza trattative concrete.

Sono state tante le voci di mercato che hanno riguardato Adrien Rabiot in questa estate. Il centrocampista francese, svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus, non rientrava nei piani del club bianconero e lo stesso giocatore non sarebbe stato intenzionato a vestire ancora la maglia della Vecchia Signora, almeno stando a quanto dichiarato nelle scorse ore dalla madre Veronique.

La agente del centrocampista classe ’95, infatti, ha spiegato: “Non abbiamo preso in considerazione l’idea di tornare alla Juventus, non era una opzione. Quando prendiamo una decisione ce ne assumiamo le responsabilità”, in risposta a quanto poco prima aveva affermato il tecnico bianconero Thiago Motta alla vigilia della trasferta di Empoli: “Se mi ha chiamato? No, non mi ha chiamato. Gli voglio bene come ragazzo e giocatore, ha preso una strada diversa e gli auguro di trovare una squadra dove possa essere felice e dimostrare tutto il talento che ha. Non è cambiato niente rispetto al pensiero che avevo su di lui due mesi fa”.

Rabiot trova squadra: accordo a un passo

Nelle ultime ore la situazione di Adrien Rabiot sembra essersi sbloccata: il centrocampista ex Paris Saint-Germain infatti sarebbe a un passo dal tornare a giocare in patria.

Ad approfittare della situazione potrebbe essere l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi: il presidente Pablo Longoria ha fiutato l’affare a cui avevano pensato anche Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcellona e anche lo stesso Paris Saint-Germain. Ora l’Olympique Marsiglia sarebbe in trattativa avanzata con l’entourage del giocatore e l’affare potrebbe andare in porto nel giro di quarantotto ore, stando a quanto filtra dalla Francia, dove rimbalzano notizie ottimistiche circa la possibilità che Adrien Rabiot diventi un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia dove potrebbe ritrovare altre vecchie conoscenze del calcio italiano, partendo dallo stesso tecnico Roberto De Zerbi e passando per Pol Lirola e gli ex interisti Valentin Carboni (in prestito dai nerazzurri) e Geoffrey Kondogbia oltre a Mason Greenwood e Neal Maupay, in passato vicini ad approdare nel campionato di Serie A.