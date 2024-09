Rabiot, risposta a Thiago Motta: Juventus gelata

Dopo le dichiarazioni di Thiago Motta su Rabiot, parola all’entourage del francese: rivelazione shock sull’addio alla Juventus

E’ come se fosse, per certi versi, la ‘prima’ della ‘nuova’ Juventus, con il debutto da titolari a Empoli di Kalulu, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Koopmeiners. Thiago Motta inizia a sfoderare sul serio l’arsenale a suo disposizione, da oggi inizieremo a scoprire il reale potenziale bianconero.

Voltata pagina definitivamente con il passato, anche se alla vigilia c’era stato spazio, nella conferenza stampa dell’italobrasiliano, per un pensiero dedicato a Rabiot. Rispondendo a una delle domande dei giornalisti presenti, Thiago Motta aveva spiegato di non averlo sentito e che, dopo che aveva preso una strada diversa, di augurargli il meglio, apprezzandolo come persona e come giocatore.

Dalle colonne de ‘L’Equipe’, arriva la replica di Veronique, madre e agente del centrocampista, ancora svincolato. Che riserva una ultima stoccata alla Juventus spiegando: “Non abbiamo preso in considerazione l’idea di tornare alla Juventus, non era una opzione. Quando prendiamo una decisione ce ne assumiamo le responsabilità”.