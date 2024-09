Milan, Bennacer può ancora partire: il punto della situazione | CM.IT

Il Milan potrebbe decidere di separarsi da Ismael Bennacer a gennaio: ecco come stanno le cose. Il punto della situazione

Ismael Bennacer guadagna al Milan quattro milioni di euro netti a stagione. Davvero troppi per un calciatore, che di fatto, è stato messo alla portata. L’invito a fare le valigie non è però bastato e il mondo rossonero sta ancora aspettando di ricevere un’offerta all’altezza dal mondo arabo.

Alla fine, dunque, Bennacer è rimasto a vestire il rossonero e almeno fino a gennaio proverà a dare una mano alla squadra. Il Diavolo non può certo permettersi di accantonare l’algerino visto il numero ridotto di centrocampisti. Ma la possibilità di una cessione rimane concreta e a spiegarlo è anche il suo stipendio, che a lordo lo rendo uno dei più pagati della rosa. Il Milan, che non può usufruire del Decreto Crescita per l’ex Empoli, è pronto dunque ad ascoltare le proposte che arriveranno.

Nelle ultime ore di mercato i sondaggi sono stati diversi. Ci ha provato sia l’Atletico Madrid di Diego Simeone che il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Proprio l’OM è una possibilità ancora concreta. E’ evidente che molto dipenderà da come andranno questi mesi, ma se ci fosse la possibilità, il tecnico italiano punterebbe forte su Bennacer. L’approdo in Francia del centrocampista algerino potrebbe, dunque, essere stato solamente rimandato.

Milan, caccia al dopo Bennacer

In caso di addio di Ismael Bennacer, è evidente che il Milan tornerebbe con forza sul mercato, alla ricerca di un centrocampista all’altezza. Dai radar di Moncada non è mai sparito il nome di Carney Chukwuemeka, ma non sono da escludere altre ipotesi.

Va chiaramente depennata l’idea Koné, approdato alla Roma, nelle ultime ore del mercato estivo, e verosimilmente quella che porterebbe ad Adrien Rabiot. Le richieste dell’ex Juve e del suo entourage continuano, infatti, ad essere ben distanti da quanto il Milan era pronto a mettere sul piatto per tesserarlo. Chissà che questa situazione non lo porti a cambiare idee, abbassando le proprie pretese. Cosa che al momento non è avvenuta. C’è un’altra ipotesi da tenere in considerazione, l’esplosione di Silvano Vos. Chi lo ha ammirato alla prima uscita in maglia rossonera, nel Milan Futuro, avrà notato che la Serie C gli sta davvero stretta.