Monza-Inter, Inzaghi non gradisce: il bersaglio è capitan Lautaro

Inter spenta finora dopo i primi 45 minuti del posticipo in casa del Monza: il tecnico nerazzurro inzaghi si arrabbia anche con Lautaro Martinez

Primo tempo con poche emozioni all’U-Power Stadium, con i campioni d’Italia dell’Inter bloccati sullo 0-0 finora dai padroni di casa del Monza.

Nerazzurri che non pungono in avanti e con Lautaro Martinez che sciupa l’unica potenziale occasione per il vantaggio spedendo alto di testa sul cross dalla sinistra di Dimarco. Oltre all’attacco non brilla neanche il reparto di centrocampo nello scacchiere di Inzaghi, con Mkhitaryan sottotono e Frattesi (titolare per l’occasione dopo le ottime prove in Nazionale) che non è riuscito a far male alla difesa brianzola con i suoi inserimenti sotto gli occhi del Ct Spalletti. La prestazione dell’Inter nei primi 45 minuti certamente non ha soddisfatto Simone Inzaghi, che ha avuto diversi gesti di stizza dalla panchina su alcune situazioni gestite male dai propri giocatori.

Ultima prima dell’intervallo quella che ha visto protagonista Lautaro Martinez, con il capitano (anche stasera per il momento poco incisivo) che ha commesso fallo su Pessina concedendo una punizione preziosa al Monza per respirare prima del duplice fischio dell’arbitro Pairetto. Inzaghi cercherà di suonare la carica negli spogliatoio e dare la scossa ai suoi per cercare una vittoria che significherebbe primato solitario in classifica per l’Inter.