Spalletti all’U-Power Stadium, non solo Inter: occhi anche sul gioiello del Monza | VIDEO CM.IT

Dopo Empoli-Juventus, questa sera il Ct della Nazionale Luciano Spalletti è presente all’U-Power Stadium di Monza per la sfida tra i padroni di casa e i campioni d’Italia dell’Inter

Weekend allo stadio per Luciano Spalletti. Dopo le brillanti vittorie con Francia e Israele il Ct dell’Italia non si ferma e si è messo subito al lavoro per la prossima finestra di ottobre.

Il selezionatore della Nazionale era in tribuna ieri pomeriggio al Castellani di Empoli per la sfida che ha visto la Juventus pareggiare contro i padroni di casa toscani, mentre questa sera è presente in quel di Monza per il posticipo tra i brianzoli e l’Inter campione d’Italia. Tanti gli osservati speciali per il tecnico di Certaldo, ad iniziare da quel Davide Frattesi che è stato grande protagonista nelle due ultime sfide in Nations League. Dopo la parentesi azzurra, adesso l’ex Sassuolo ha la chance di partire dal primo minuto anche con Simone Inzaghi nello scacchiere interista.

Monza-Inter, Spalletti in tribuna: anche Maldini tra gli osservati speciali

Oltre a Frattesi gli occhi di Spalletti saranno anche su Darmian e Dimarco, mentre Barella, Bastoni e Acerbi partono inizialmente dalla panchina nella serata dell’U-Power Stadium.

👀 🇮🇹 #MonzaInter – Presente anche Luciano #Spalletti per la sfida dell’U-Power Stadium: il Ct della Nazionale scherza con tifosi e giornalisti prima di prendere posto in tribuna 😅 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/d4GPRbkWqI — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 15, 2024

Ma non solo Inter: il Ct della Nazionale farà particolare attenzione inoltre a Daniel Maldini nelle fila del Monza di Nesta, con il figlio d’arte (sugli spalti c’è anche papà Paolo) in evidenza pure in questo avvio di campionato dopo positiva parentesi della scorsa stagione e il ritorno in Brianza dal Milan, stavolta a titolo definito. Sotto la lente di Spalletti anche Andrea Carboni e Pessina, con il capitano e centrocampista però che non è stato preso in considerazione per l’Europeo e negli ultimi mesi dal Commissario tecnico, che prima di entrare allo stadio ha scherzato con i tifosi e i giornalisti presenti fuori l’impianto.