Due spine e Milan disunito: cosa serve a Fonseca per evitare l’esonero

Fonseca spalle al muro dopo l’inizio disastroso del Milan in campionato: l’allenatore portoghese cerca la prima vittoria contro il Venezia per tirarsi fuori dalla crisi e allontanare l’esonero

Otto giorni cruciali per Paolo Fonseca. L’allenatore portoghese cerca la prima vittoria sulla panchina del Milan nell’anticipo di questa sera contro la matricola Venezia.

Soltanto 2 punti nelle prime tre partite di campionato per l’ex mister di Roma e Lille, finito subito sulla ghigliottina della critica dopo l’avvio di stagione disastroso del ‘Diavolo’, già lontano cinque punti in classifica dalle rivali scudetto Inter e Juventus. Vietato fallire quindi per Fonseca, spalle al muro in attesa dei due big match con il Liverpool martedì all’esordio in Champions League e il derby contro i cugini dell’Inter la domenica successiva. “Sono sempre sotto esame, come tutti gli allenatori dipendo dai risultati ma sono fiducioso. Non guardo e ascolto quello che dicono dall’esterno”, le parole di Fonseca alla vigilia in conferenza stampa.

Panchina Milan, Fonseca non può sbagliare con il Venezia: Cardinale vicino alla squadra

La società intanto fa sentire la propria fiducia a Fonseca, allontanando con forza le voci di esonero in caso di flop anche questa sera contro il Venezia. Chiaro, però, che proprietà e dirigenza si aspettano subito una reazione al ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali.

Per l’occasione ci sarà in tribuna Gerry Cardinale, con il patron rossonero che seguirà la squadra da vicino in questo momento difficile. Assente invece Zlatan Ibrahimovic, con alcune scelte dell’ex fuoriclasse svedese (dalla gestione del rinnovo del baby Camarda all’allontanamento di Abate dalle giovanili) che non sarebbero piaciute a Cardinale come rivela ‘Libero’. Tornando a Fonseca e alla crisi del Milan, a pesare al momento sulla testa del portoghese sarebbero le difficoltà nella gestione dello spogliatoio, mai così disunito dopo la separazione con Pioli come sottolinea lo stesso quotidiano meneghino.

Due le spine di Fonseca: i casi Theo Hernandez e Leao, in subbuglio dopo la panchina contro la Lazio e stasera attesi al riscatto per cambiare l’inerzia di una stagione che in questa prima parte non ha regalato gioie al Milan e ai tifosi del ‘Diavolo’.