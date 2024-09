DIRETTA | Milan-Venezia, Fonseca: “Ho sentito Ibra. La verità su Theo e Leao. Sarri…” LIVE

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Venezia, match di San Siro, valevole per la quarta giornata di Serie A

E’ giornata di vigilia per il Milan di Paulo Fonseca. I rossoneri domani affronteranno a San Siro, per la quarta giornata di Serie A, il Venezia di Eusebio Di Francesco.

Serve un successo per allontanare i venti di crisi e per guardare alle prossime gare con maggiore ottimismo. Il tecnico portoghese deve fare i conti con l’infortunio di Ismael Bennacer e una coperta troppo corta a centrocampo, ma c’è il recupero di Alvaro Morata. Fonseca in conferenza stampa fa così il punto della situazione in casa rossonera.

Si riparte da 70mila tifosi a San Siro: “E’ una grande dichiarazione d’amore dei tifosi dopo queste tre partite. E’ una responsabilità maggiore per noi ”

Testa al Venezia – “Sono tutte importanti le partite. Sono fiducioso come sempre, penseremo dopo alla partita con il Liverpool e poi al derby”.

Theo e Leao? “Per me un caso mai aperto. Non so se saranno titolari, domani vediamo… Sono due giocatori che sono felici ed allegri di lavorare, come gli altri”.

Critiche a Fonseca – “Noi siamo sempre sotto esame. Noi dipendiamo dai risultati, ma io penso solo al lavoro. Uscire dal momento difficile? Continuo con la stessa passione e fiducia, io devo pensare solo al lavoro della squadra. E’ questa la chiave”

Reijnders più avanti? Abbiamo questa possibilità, quando penso alle dinamiche di squadra, provo a mettere i giocato nella loro posizione. Mi piace molto in nazionale”.

Modulo – “Difesa a tre? Non penso che cambierà. Parlando di sistema, le grandi squadre possono iniziare in un modo in fase 1 e cambiare in fase 2″

Ha sentito Ibra al telefono? Sì l’ho sentito. Sono sempre in contatto con la dirigenza. Sarri dice che Loftus-Cheek è una mezzala? Il mister è uno dei migliori allenatori italiani. Io rispetto le opinioni degli altri, devo dire che sono opzioni, ma sono io che lavoro con i giocatori. Devo seguire quello che io credo”

