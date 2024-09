Ancora guai per Fonseca: fuori dai convocati per infortunio

Infortunio in casa Milan a poche ore dall’importante anticipo di questa sera contro il Venezia: fuori per problemi fisici dalla lista dei convocati di mister Fonseca

Defezione tra i convocati del Milan in vista del già fondamentale anticipo di questa sera a San Siro contro il Venezia, con i rossoneri dello scricchiolante Fonseca alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Nella lista dell’allenatore portoghese non figura infatti Davide Calabria, fuori causa per una botta alla gamba. Il capitano rossonero non ha recuperato dopo la rifinitura di ieri a Milanello e rimarrà quindi in tribuna stasera nella sfida del ‘Meazza’ contro la squadra neopromossa allenata da Di Francesco. Calabria si aggiunge all’elenco degli indisponibili dove figurano anche Thiaw (fermo per una distorsione alla caviglia) oltre ai lungodegenti Sportiello, Florenzi e Bennacer, con il centrocampista algerino che rischia un lunghissimo stop dopo l’infortunio al polpaccio rimediato in nazionale.

In compenso Fonseca ritrova Alvaro Morata, che partirà però dalla panchina con Abraham pronto a esordire dal primo minuto con la maglia rossonera al centro dell’attacco.

A destra del pacchetto difensivo, con Calabria ko, spazio quindi a Emerson mentre in mezzo probabile chance per Gabbia in coppia con Pavlovic. Rispetto all’esclusione contro la Lazio tornano dal primo minuto i due big Theo Hernandez e Leao, davanti la difesa spazio invece a Reijnders che si è messo in evidenza con l’Olanda durante la pausa del campionato riservata agli impegni delle nazionali.

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.