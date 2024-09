Roma, Zalewski è fuori dal progetto. Il Galatasaray pesca in Germania | CM.IT

È sfumata definitivamente la possibilità di vedere Zalewski con la maglia del Galatasaray: il polacco ai margini della Roma

Si va delineando una fumata nerissima nella trattativa tra la Roma, il Galatasaray e gli agenti di Nicola Zalewski. Il club turco si sta rivolgendo verso altri calciatori, in queste ultimissime ore della sessione estiva del calciomercato (in Turchia chiuderà oggi), per rinforzare la fascia sinistra della squadra allenata da Okan Buruk.

La società di Istanbul, che ha già fatto speso in Serie A riuscendo a strappare al Napoli il prestito di Victor Osimhen, ormai fuori dal progetto del nuovo allenatore degli azzurri Antonio Conte, ha bussato di nuovo ad un club italiano per rinforzare la propria rosa. In particolare, com’è noto, alla Roma mettendo gli occhi su Nicola Zalewski. Il 22enne Nazionale polacco, da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina dei giallorossi, ha trovato sempre meno spazio. In più, la situazione contrattuale non aiuta: il prodotto del vivaio della società capitolina è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e le trattativa per un eventuale sono ferme.

Ma, a meno di clamorosi dietrofront, non sarà la Super Lig turca la prossima destinazione del calciatore nato a Tivoli. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, è arrivato lo stop, a quanto pare, definitivo alle contrattazioni con Zalewski destinato a restare alla Roma, ma fuori dal progetto tecnico, almeno fino alla prossima sessione invernale del calciomercato di gennaio. Senza escludere la possibilità di una permanenza fino alla fine della stagione in corso quando, come detto, si libererà a parametro zero e potrà firmare liberamente per un’altra società. Una situazione, dunque, complicata quella che si prospetta per l’esterno sinistro in vista dei prossimi tre mesi e mezzo.

Nel frattempo, il Galatasaray, che deve registrare le dimissioni ufficiali del direttore sportivo Cenk Ergun, si sta rivolgendo al mercato tedesco per trovare in tempo utile il rinforzo che serve per la fascia sinistra. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Roland Sallai, calciatore ungherese in forza al Friburgo, e Ruben Vargas, Nazionale svizzero che milita nell’Augusta.