Zalewski-Galatasaray, manca l’accordo tra i due club | CM.IT

Manca ancora l’accordo tra la Roma e il Galatasaray per il trasferimento di Zalewski a Istanbul

Non è ancora stato raggiunto l’accordo tra la Roma e il Galatasaray per il trasferimento di Nicola Zalewski. Ad un solo giorno dalla scadenza ufficiale della finestra di calciomercato in Turchia, l’affare non è giunto al termine.

La richiesta di 10 milioni di euro per un calciatore in scadenza nel 2025 è infatti ritenuta eccessiva dalla società turca, che ha mandato degli emissari in Italia per provare a chiudere l’operazione sui 7 milioni di euro. Resta ora da capire se ci sarà un rilancio finale, considerando che il Galatasaray non vuole spendere troppo per il cartellino; oppure se l’operazione si concluderà difatti senza un accordo.

Di certo, ad oggi un’eventuale trattativa per il rinnovo di Zalewski si prospetta complessa visto l’appeal che può avere un calciatore ancora giovane come l’esterno giallorosso, in scadenza di contratto il prossimo giugno e stabilmente nel giro della Nazionale Polacca.