Roma, Zalewski al Galatasaray: trattativa aperta fino all’ultimo | CM.IT

Non è ancora chiusa la trattativa che potrebbe portare Nicola Zalewski al Galatasaray: per la Roma non rientra nei piani, ma oggi è l’ultimo giorno

Il mercato della Roma ha avuto senza dubbio un’appendice importante con gli arrivi di Hermoso e Hummels che hanno completato la difesa e la rosa. Ma in uscita le trattative sono ancora apertissime, ad esempio in Turchia lo stop è previsto per oggi e questo ha consentito a parecchi club di fare qualche colpo a effetto interessante. Vedi Osimhen. E lo stesso Galatasaray da qualche giorno sta provando a strappare anche Nicola Zalewski alla Roma, ma i dialoghi non hanno ancora prodotto il fatidico accordo totale.

L’esterno polacco potrebbe lasciare seriamente i giallorossi dopo essere cresciuto a Trigoria. La Roma ha deciso di ascoltare offerte, che sono arrivate dal PSV fino appunto al Galatasaray. Un tira e molla che va avanti ormai da diversi giorni, ma senza arrivare a dama. Anche perché a Trigoria chiedono una cifra importante non lontana dai 10 milioni, che per un calciatore in scadenza di contratto non sono pochi. I club devono hanno lavorato in questi giorni per trovare un punto d’incontro. Ma anche se Zalewski dovesse restare, per lui la situazione non cambierebbe e un rinnovo sarebbe molto complicato per questo motivo.

Zalewski fuori dai piani della Roma: trattativa a oltranza col Galatasaray

Zalewski sa che non rientra nei piani del club, la trattativa col Galatasaray va avanti a oltranza, i turchi vogliono il calciatore e le distanze si sono ridotte ma ora pure il tempo non gioca a favore. Ci sono ancora degli aspetti da sistemare mentre è confermata la clausola inserito all’interno del contratto.

Zalewski è partito dall’inizio a Cagliari, in piena ‘tempesta Dybala’, poi contro l’Empoli è entrato nell’intervallo mentre a Torino ha giocato l’ultima mezz’ora. Sono le ultime ore a disposizione per cederlo, la situazione attuale al mattino è che le società continueranno a provarci, dopo che i turchi sono arrivati anche nella capitale offrendo un ingaggio importante al calciatore. Ma ora il tempo stringe: è oggi il ‘dentro o fuori’.