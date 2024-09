Dimissioni UFFICIALI: il dirigente lascia dopo il super calciomercato estivo

Sono ufficiali le dimissioni improvvise: il dirigente lascia dopo il super calciomercato estivo. Tutti i dettagli

A sorpresa, dopo il super colpo di calciomercato, il dirigente si è dimesso improvvisamente. C’è già l’annuncio ufficiale della sua decisione.

Dopo aver portato Osimhen al Galatasaray, infatti, il direttore sportivo Cerken Ergün ha rassegnato le proprie dimissioni. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del dirigente che, con effetto immediato, lascia il club turco.

Pochi giorni fa Ergün aveva presentato e parlato di Osimhen, ma negli ultimi giorni di mercato in Turchia la dirigenza da lui capitanata ha avuto difficoltà a concludere diverse operazioni, come Zalewski della Roma e Laurienté dal Sassuolo. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, però, la trattativa che potrebbe portare Nicola Zalewski al Galatasaray non è ancora chiusa. Per la Roma non rientra nei piani, ma oggi è l’ultimo giorno prima della chiusura del calciomercato estivo anche in Turchia. Sono ore decisive, nel frattempo Ergun ha già detto addio alla società turca.