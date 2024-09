Inter, un escluso eccellente dalla festa scudetto: scoppia il caso

Scoppia il caso relativo a Steven Zhang in casa Inter: l’ex presidente ‘cancellato’ dopo il ventesimo scudetto

Nonostante il ventesimo scudetto e la seconda stella sul petto, Steven Zhang sembra essere ‘sparito’ dalla memoria collettiva in casa Inter.

Sono passati quasi cinque mesi dal 22 aprile, giorno del derby tra Inter e Milan che ha dato ai nerazzurri la certezza dello scudetto. Una serata magica, scandita dalla vittoria dello scudetto contro i cugini rossoneri e non uno scudetto banale: si è trattato del ventesimo titolo per la formazione nerazzurra, tradotto seconda stella sul petto. Il miglior modo per congedarsi da parte di Steven Zhang, presidente dell’Inter che ha lasciato la tolda della nave in estate, dopo il passaggio delle quote societarie al fondo statunitense Oaktree.

In otto anni, sotto la presidenza di Steven Zhang, l’Inter ha conquistato sette trofei, in particolar modo due scudetti, altrettante Coppe Italia e tre edizioni della Supercoppe di Lega, a cui vanno aggiunte le finali di Champions ed Europa League perse con Manchester City e Siviglia. Un bottino tutt’altro che trascurabile che ha portato Steven Zhang a diventare il secondo presidente nerazzurro più vincente di sempre, dietro solo a Massimo Moratti con 16 vittorie in 18 anni di presidenza.

Inter, Steven Zhang cancellato dalla festa scudetto: scoppia il caso

Nelle scorse ore, al cinema Anteo di Milano, è stato proiettato in anteprima “Inter. Due stelle sul cuore”, film realizzato per celebrare lo scudetto conquistato dall’Inter di Simone Inzaghi nella stagione 2024/2025.

Il film, diretto dal regista Carlo Sigon, ripercorre le tappe della passata stagione, dai derby vinti ai retroscena, come il successo di Napoli e la vittoria di misura sulla Juventus, senza dimenticare i punti conquistati a denti stretti contro Udinese e Verona. Tra scene di festa e immagini inedite, è stata così ripercorsa la cavalcata nerazzurra che ha portato alla conquista del ventesimo scudetto della storia dell’Inter. Sono stati messi in evidenza tutti i calciatori che hanno preso parte alla vittoria del titolo nazionale, ma nell’intera pellicola – della durata di un’ora e mezza circa – non vi sono immagini o riferimenti a Steven Zhang, ex presidente dell’Inter.

Un’assenza che fa rumore e discutere: impossibile pensare a una dimenticanza, anche a fronte dell’uscita di scena dell’imprenditore cinese che ha lasciato la presidenza del club la scorsa estate dopo aver investito centinaia di milioni di euro nel club. Da Viale della Liberazione fanno sapere che il contributo con Zhang si sarebbe dovuto tenere a Milano, impossibile da realizzare a causa della permanenza in Cina di Zhang e dell’annullamento della tournée cinese. Insomma, motivi logistici e di tempo avrebbero impedito di inserire Zhang nel lungometraggio, senza però sgombrare del tutto il campo dalle polemiche.