Tornano Zhang e Suning: si prendono il club con 80 milioni

Dopo la fine dell’esperienza all’Inter Zhang e Suning sono pronti a tornare nel mondo del calcio: club acquistato con 80 milioni

Appena due mesi e mezzo dopo l’addio all’Inter, passato nelle mani di Oaktree, Suning è pronto a tornare nel mondo del calcio. Lo fa con un investimento di 80 milioni di euro che consegnerà a Zhang e al suo gruppo la proprietà del club.

A parlare del ritorno del Suning Holdings Group è ‘zerozero.pt’, secondo cui il gruppo cinese avrebbe trovato l’accordo per rilevare le quote di maggioranza del Portimonense, società portoghese che giocherà il prossimo campionato di Serie B. Accordo totale raggiunto con l’attuale proprietario, Theo Fonseca, e il presidente Rodiney Sampaio: affare – come detto – da 80 milioni di euro che avrà circa 12 mesi di transizioni durante la quale la società sarà affidata a Edgar Vilaça, attuale direttore finanziario della società.

Nell’accordo tra le parti è stato inserito anche il centro sportivo di Portimao, dove si allena la formazione Under 23 del club: anche questo, quindi passerebbe nelle mani di Zhang.

Portimoense a Zhang: Suning torna nel calcio

Zhang e il gruppo Suning, quindi, tornano nel mondo del calcio a distanza di pochi mesi dall’addio all’Inter: a maggio Oaktree aveva preso il controllo della società nerazzurra considerato il mancato rimborso del prestito fatto da Steven Zhang.

Ora una nuova avventura, in Portogallo, con un club che lo scorso anno è retrocesso chiudendo al terzultimo posto in classifica nella Primeira Liga, la serie A portoghese.