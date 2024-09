Assalto a Thuram: scambio con un altro bomber e tanti soldi all’Inter

In Premier League è alto l’interesse per Marcus Thuram: lo scenario è quello di un eventuale scambio tra top player

In questo primo scorcio di campionato ad aver trascinato l’Inter è stato senza dubbio Marcus Thuram e a testimoniarlo sono i 4 gol e 2 assist messi a segno nelle prime tre partite di campionato. Con un Lautaro ancora a secco, pagando pure lo scotto per il rientro posticipato causa Copa America, il francese è salito in cattedra con le reti segnate a Genoa e Atalanta (doppiette). Al netto delle alte commissioni e di un ingaggio importantissimo, l’ex Gladbach è comunque da considerare uno dei colpi più importanti di Marotta negli ultimi anni in nerazzurro. E ora Inzaghi e l’Inter tutta godono dei frutti, anche di quelli che potranno arrivare con l’eventuale cessione monstre.

Ovviamente la scorsa stagione da 15 gol e 14 assist in tutte le competizioni, oltre allo splendido inizio di questo campionato, hanno tenuto ben dritte le antenne su Thuram anche da parte dei top club esteri. Come l’Arsenal, che da qualche anno viene accostata regolarmente alle prime punte di mezza Europa, visto che un profilo del genere manca con certe caratteristiche ai Gunners. Che due anni fa ha preso Gabriel Jesus, talentuosissimo brasiliano ex City, rapido e tecnico, decisamente meno fisico – ad esempio – di Thuram che ha doti più da centravanti pur essendosi dimostrato comunque un calciatore completo. Non a caso Arteta spesso ha mandato in campo al posto di Jesus uno come Nketiah, più strutturato.

Per questo, come anticipato dal portale dedicato ai nerazzurri ‘interlive.it’, per arrivare al top player dell’Inter, l’Arsenal potrebbe pensare seriamente di mettere sul piatto il cartellino proprio di Gabriel Jesus. Il costo del cartellino dei due giocatori è molto diverso e di certo i nerazzurri – se dovesse mai partire una trattativa – non accetterebbero uno scambio alla pari, ma vorrebbero l’aggiunta di una parte sostanziosa in cash.