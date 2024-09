La Juventus non perdona: “Decisione presa su Vlahovic”

Vlahovic ha altri due anni contratto con la Juve. Nel 2025/2026 il suo ingaggio salirà a ben 12 milioni di euro netti

Giuntoli vuole rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026. L’obiettivo ‘reale’ è però un altro: spalmare lo stipendio che quest’anno è 10 milioni, e che salirà a ben 12 netti nell’ultimo anno dell’accordo.

Su ‘Juventibus’, Luca Momblano ha detto che Giuntoli intende riallacciare i contatti con l’agente del serbo, vale a dire Darko Ristic, per cercare una quadra sul nuovo accordo. L’idea del Football director bianconero sarebbe un rinnovo fino a giugno 2028, con appunto uno stipendio ribassato “sotto i 10 milioni l’anno“. Giuntoli punta a “ridistribuire i bonus” ed è disponibile a inserire una “clausola rescissoria” per agevolare l’arrivo della fumata bianca.

C’è cauto ottimismo in casa Juve, mentre nella critica c’è chi dà scarse per non dire zero chance di intesa tra la società di Exor e Vlahovic. Il quale, spalmando i suoi ricchi emolumenti, andrebbe a perderci dei soldi, perlomeno nell’immediato, precludendosi la possibilità di un addio a zero nel 2026. Per Fabio Ravezzani, alla fine tra i bianconeri e Vlahovic ci sarà il divorzio.

“La Juventus lo venderà l’estate prossima”, ha sentenziato il direttore di ‘Telelombardia’, proprio perché – a suo dire – il bomber di Belgrado dirà di no alla proposta di prolungamento con spalmatura. Quindi, per evitare di perderlo a zero l’anno successivo, Giuntoli farebbe di tutto – come per Chiesa – per piazzarlo altrove nel prossimo calciomercato estivo.