“Bonus e clausola”: Juve, Giuntoli piazza un altro ‘colpo’

È una delle priorità di Giuntoli. Possibile firma con la Juventus fino a giugno 2028, ecco tutti i dettagli

Il calciomercato è finito, ma il lavoro di Cristiano Giuntoli prosegue. Un lavoro improntato al risparmio, ad alleggerire i conti della Juventus che rimangono disastrosi.

Una delle priorità di Giuntoli è il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il Football director vuole prolungare, ma soprattutto ‘spalmare’ l’onerosissimo ingaggio del centravanti serbo. Un ingaggio a salire, 10 milioni quest’anno per finire a 12 nella stagione 2025/2026, quando scade l’attuale accordo.

Come spiega Luca Momblano su ‘Juventibus’, il dirigente juventino ha intenzione di riprendere i contatti con l’agente del classe 2000, Darko Ristic, per tornare a trattare il nuovo contratto. L’idea di Giuntoli sarebbe quella di un prolungamento fino a giugno 2028, con stipendio ribassato “sotto i 10 milioni l’anno”. In sostanza ad altezza Lautaro Martinez, che ha rinnovato con l’Inter per cinque anni intorno ai 9 netti più bonus.

In casa bianconera ci sarebbe un cauto ottimismo circa la firma di Vlahovic. Nel nuovo contratto, Giuntoli vorrebbe pure “ridistribuire i bonus”, inoltre l’ex Napoli sarebbe aperto all’inserimento di una “clausola rescissoria” che, insieme ai bonus, potrebbe rendere meno tortuosa la strada verso un’intesa tra le parti.

Vlahovic parte forte: 2 gol nelle prime 3 giornate di campionato

Vlahovic ha iniziato bene la stagione, la terza in maglia bianconera, mettendo a segno 2 gol nelle prime 3 giornate di campionato. Il serbo è un calciatore centrale nei piani di Thiago Motta, ma anche l’unica prima punta – tolto Milik, ai margini – a disposizione del tecnico italo-brasiliano.

In estate Giuntoli ha deciso, o non ha potuto, di non prendere un vice del centravanti di Belgrado, che ha superato i problemi di pubalgia e che vanta sempre degli estimatori all’estero, soprattutto in Premier League.