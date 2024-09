Due colpi per le big di Serie A: “Sono già pronti” | ESCLUSIVO

Due colpi per le big di Serie A: “Sono già pronti”. Le parole in esclusiva sui nuovi talenti della Nazionale

La sosta per le Nazionali ha confermato lo status raggiunto dal talento azzurro. Il centrocampista ha già attirato su di sé le attenzioni delle big italiane, con Inter e Milan in prima fila.

Samuele Ricci ha incantato tutti contro la Francia e fa già parlare di sé in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A TiAmoCalciomercato, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, è intervenuto il suo scopritore Andrea Innocenti, talent scout ed ex osservatore dell’Empoli. Nessun dubbio sul futuro del centrocampista del Torino: “Io credo che Ricci sia prontissimo per un top club, senza sminuire una società come il Torino. Ha brillato in una partita mai banale come Francia-Italia e poi è un ragazzo talmente umile che non si monterà mai la testa. Credo che avrà un mercato molto importante in Italia, ma anche all’estero. Non sono uno che ama i numeri, ma a meno di 30 milioni di euro non mi siedo”.

E sulla tripletta di Baldanzi: “Ha fatto una tripletta straordinaria. I suoi tre gol mi hanno fatto enormemente piacere, però mi ha anche un po’ rattristato: vedere che un ragazzo ha bisogno di segnare in Under 21 per avere una copertina fa capire che ha poco spazio in campionato. Io credo che Baldanzi non abbia ancora una collocazione esatta. Può fare l’esterno, il trequartista, ma è chiaramente un giocatore di talento che va sfruttato in diverse posizioni”.

“Secondo me De Rossi fa una scelta logica a metterlo mezz’ala. Il dubbio è che rischia di diventare un lavoro medio-lungo: l’ambiente Roma ha pazienza nell’aspettare questo sviluppo?”, ha commentato Innocenti.

Innocenti, da Ricci a Fazzini: “Margini enormi, può diventare un giocatore europeo”

Innocenti si è poi soffermato sull’ultimo gioiello in casa Empoli: “Fazzini in prospettiva è un giocatore europeo, moderno, soprattutto se riuscirà ad avere continuità in questa annata. Ha dei margini di miglioramento enormi, purtroppo la scorsa stagione ha avuto degli alti e bassi, ma lui più gioca e più migliora. Un ragazzo veramente d’oro”.

Troppa concorrenza per Baldanzi alla Roma? Ecco il commento di Innocenti: “Soulé-Dybala-Baldanzi? Non voglio essere assolutamente critico, faccio solo una constatazione. Quando componi una rosa, se hai tre giocatori nello stesso ruolo probabilmente hai sbagliato qualcosa. Io sono abituato a fare le rose su un foglio di carta dove si fanno le coppie”.