Zalewski-Galatasaray, ore decisive per l’addio alla Roma: cifre e dettagli | CM.IT

Zalewski al Galatasaray, sono ore decisive per l’addio alla Roma. Tutte le cifre e i dettagli dell’affare con il club turco

Ore decisive per il trasferimento di Zalewski al Galatasaray. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, ora è in corso un altro vertice tra la Roma e gli emissari del club turco.

Un incontro fra le parti per provare a trovare l’accordo sulla valutazione definitiva dell’esterno offensivo polacco, in scadenza a giugno 2025. Come è noto, il giocatore ha dato un’apertura al trasferimento ad Istanbul ed ora è in attesa di novità dal club giallorosso, che per cederlo è partito da una cifra intorno ai 10 milioni di euro. L’idea della società turca è che si potrebbe trovare un accordo intorno agli 8 milioni più bonus.