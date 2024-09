Roma e Galatasaray continuano a trattare per Zalewski: ore decisive | CM.IT

La Roma è partita da una richiesta intorno ai 10 milioni di euro per il jolly polacco, che ha aperto al trasferimento in Turchia

Come raccolto da Calciomercato.it, Roma e Galatasaray continuano a trattare per il cartellino di Zalewski, quando mancano meno di due giorni alla chiusura del mercato turco. Ecco perché queste sono ore decisive per l’addio ai giallorossi del jolly polacco, che ha aperto al trasferimento ad Istanbul attendendo novità dai colloqui ancora in corso tra i due club.

La Roma è partita da una richiesta intorno ai 10 milioni di euro, mentre il Galatasaray è dell’idea che un accordo possa trovarsi a metà strada, sugli 8 milioni più bonus. Nel contratto del 22enne potrebbe essere inserita una clausola rescissoria