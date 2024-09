Bufera e nuove accuse al veleno: “L’Inter in quarta serie”

Non c’è pace per l’Inter: nuove accuse al club campione d’Italia dopo le repliche di Marotta e Antonello al patron della Fiorentina Commisso

Botta e risposta infuocato tra Fiorentina e Inter. Il club campione d’Italia è passato al contrattacco dopo le accuse – non tanto velate – del patron viola Commisso nei giorni scorsi.

Il presidente della Fiorentina non era andato tanto per il sottile in una recente intervista: “La Juventus ha subito una penalizzazione per irregolarità, ma Milan e Inter hanno continuato a spendere nonostante centinaia di milioni di debiti e non sono state mai penalizzate per questo. Non si è voluto intervenire”. A precisa domanda non si è fatta attendere la replica della società nerazzurra: “L’Inter adempie a tutti i doveri imposti da FIGC e Uefa”, ha chiosato il presidente dell’Inter Beppe Marotta. Qualche ora prima si era fatto sentire anche l’Ad Corporate Antonello: “L’Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo”.

Pecci contro l’Inter: “Dovrebbero giocare in quarta serie”

Sulla diatriba è intervenuto inoltre l’ex calciatore Eraldo Pecci, puntando anche lui il dito contro l’Inter: “Per i debiti che ha dovrebbe giocare in quarta serie”, l’accusa al veleno sul palco del Premio Nazionale ‘Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali’.

Pecci, ex tra le altre di Torino, Fiorentina e Bologna, si è soffermato successivamente sul valzer di panchine in Serie A: “Vanoli? Mi piacciono molto gli allenatori bravi. Quelli bravi sono Thiago Motta e Conte perché uno ha fatto spendere 160 milioni alla Juve, l’altro 150 a De Laurentiis. Vedrete che qualcuno tra quelli che hanno comprato andranno bene”. Infine su Italiano e Palladino: “Le prime giornate non contano niente, Pioli e Allegri erano partiti bene l’anno scorso e poi sono stati allontanati. Se ne parlerà più avanti: ora è sciocco farlo”.