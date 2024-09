Anche Marotta risponde a Commisso: la frase cancella ogni dubbio

Anche il presidente dell’Inter Marotta risponde alle frasi di Commisso sui nerazzurri: la dichiarazione è chiara

Rispetto per Commisso, ma anche una dichiarazione volta a fugare qualsiasi dubbio. Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, parla a margine della cerimonia di consegna del premio Nereo Rocco a Coverciano e risponde al patron della Fiorentina (“non invidio chi ha vinto nelle ultime stagioni perché lo ha fatto con situazioni debitorie spaventose”) in maniera netta ed inequivocabile.

Marotta, infatti, dichiara: “Con tutto il rispetto per Commisso, l’Inter adempie a tutti i doveri e ai criteri finanziari ed economici che Figc e Uefa impongono di rispettare”. Chiuso questo argomento si passa al campionato e alla griglia per la lotta scudetto: “Le squadre interessate alla vittoria sono le stesse da anni, ci aggiungerei l’Atalanta con autorevolezza: meritano un riconoscimento per quanto fatto”.

Quindi spazio anche per la Nazionale: “Ho fiducia in questo gruppo – le sue parole prima di Israele-Italia -, Spalletti può portarli lontano. Servono pazienza e tempo per amalgamare un gruppo nuovo, ma i giocatori hanno qualità di alto livello”. Infine, sul consiglio di saggi che dovrà aiutare la Figc e di cui fa parte ha affermato: “Tra poco sarà operativo, ma con uno spirito non esecutivo ma consultivo. È un apporto di esperienza verso il movimento calcistico italiano: è giusto far sentire la voce degli addetti ai lavori”.