Lo strano caso di Frattesi, Inzaghi sotto accusa: “Deve mettersi in testa una cosa”

Tiene banco la situazione di Frattesi tra Inter e Nazionale: il centrocampista è un titolare fisso con Spalletti, al contrario invece delle panchine in nerazzurro con Inzaghi

L‘Italia risorge e stende a domicilio la corazzata Francia nel match d’esordio in Nations League. Rotondo 3-1 della squadra di Spalletti, che ha rimontato il fulmineo vantaggio dei ‘Galletti’ con Barcola.

Tra i protagonisti della vittoria azzurra c’è sicuramente Davide Frattesi, in gol nel momentaneo 2-1 dopo lo splendido pareggio del compagno di club Dimarco. Il centrocampista ex Sassuolo, a dispetto di quanto succede all’Inter, è un titolare nell’Italia del Ct Spalletti e come spesso accade è decisivo in area avversaria come successo peraltro nella serata del ‘Parco dei Principi’. Il tema perciò sull’utilizzo di Simone Inzaghi nello scacchiere nerazzurro rimane aperto come sottolineato da Stefano Agresti: “Frattesi è un giocatore importante e credo che Inzaghi si debba mettere in testa che deve giocare di più. Ma anche il tecnico ne è consapevole: Inzaghi ha sempre qualche remora e timore a cambiare squadra se non ha le necessarie garanzie – ha spiegato il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’ – In queste prime partite ho visto Mkhitaryan un po’ stanco, però alla fine Frattesi finisce sempre in panchina”.

Inter, Frattesi chiede spazio: titolarissimo con Spalletti, riserva di lusso in nerazzurro

Agresti prosegue nella sua disamina: “Frattesi è giovane ma non è più un bambino, credo sia un’esigenza anche della società quella di vederlo in campo con maggiore frequenza. È un giocatore fatto, che quando gioca dà sempre soddisfazioni e raramente sbaglia”.

In pieno mercato estivo l’agente di Frattesi aveva chiesto maggiori garanzie alla società sull’impiego del giocatore, alimentando i rumors di mercato su un possibile divorzio dall’Inter dopo una sola stagione. Voci comunque sempre bloccate sul nascere dalla dirigenza nerazzurra, vista la volontà di continuare a puntare sul 25enne centrocampista: “Al primo anno non ha avuto praticamente mai spazio e credo che debba avere più minutaggio con l’Inter – conclude Agresti – Finché le cose vanno bene, come nell’ultimo campionato, gestisci tutto in modo sereno, anche se certamente Frattesi non è mai contento quando si siede in panchina. Però, se le cose iniziano a scricchiolare in termini di risultati, poi a livello di gestione diventa tutto più difficile per l’allenatore”.