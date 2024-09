Non c’è lesione: Thiago Motta e la Juventus possono sorridere

Arrivano buone notizie per la Juventus in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali: l’infortunio è meno grave del previsto

Sospiro di sollievo in casa Juve per le condizioni di Nico Gonzalez, uscito acciaccato dall’ultima sfida dell’Argentina contro il Cile e valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

La sostituzione del nuovo numero 11 della Juventus aveva fatto tremare Thiago Motta e i tifosi bianconeri, già alle prese con il problema muscolare riscontato in allenamento dall’altro neo acquisto Conceicao. Nico Gonzalez ha rimediato un colpo durante il match tra la caviglia e il tallone, festeggiando comunque sorridente con i compagni a fine partita e senza zoppicare particolarmente dopo il rotondo successo per 3-0 al cospetto della selezione cilena. Allarme subito rientrato dopo i primi accertamenti svolti dallo staff medico dell’Albiceleste: nessuna lesione per l’ex Fiorentina, che accusa solo ancora un po’ di dolore per la contusione al piede sinistro.

Juventus, sospiro di sollievo per Nico Gonzalez: gli ultimi aggiornamenti dall’Argentina

Arrivano quindi notizie positive dal ritiro dell’Argentina sulle condizioni di Nico Gonzalez, con i medici della Juventus che restano in contatto con i colleghi argentini sulla situazione dell’attaccante.

Già dopo l’allenamento odierno arriveranno nuovi aggiornamenti sul giocatore, in vista della prossima sfida in programma martedì contro la Colombia. Il Ct Scaloni valuterà nei prossimi giorni con attenzione i miglioramenti di Nico Gonzalez, senza rischiare comunque di accelerare i tempi sul ritorno in campo al pari dell’altro infortunato Mac Allister. Nico Gonzalez quindi resterà regolarmente in ritiro con l’Argentina in attesa dei nuovi test tra infermeria e campo, mentre al ritorno a Torino il giocatore verrà rivalutato in vista degli impegni contro Empoli e PSV Eindhoven.

Il tecnico bianconero Tiago Motta dopo la sosta non potrà contare su Conceicao che dovrà restare ai box per 3-4 settimane, mentre conta di recuperare Thuram e Weah che all’inizio della prossima settimana dovrebbero ritornare in gruppo. Slitta invece il ritorno in campo di Milik, che punta a strappare la convocazione nel big match del 21 settembre con il Napoli.