Juventus, infortunio in Nazionale: Motta perde il nuovo acquisto

Nuovo guaio per la Juventus e Thiago Motta dopo l’infortunio alla Continassa di Conceicao: va ko anche l’altro nuovo acquisto

Non finiscono i guai della Juventus, trema Thiago Motta. Dopo l’infortunio di Conceicao accusato martedì in allenamento, adesso è la volta dell’altro nuovo acquisto Nico Gonzalez.

L’ex Fiorentina ha riscontrato un problema fisico in nazionale nella gara giocata dall’Argentina questa notte contro il Cile e valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Il nuovo attaccante della Juve, schierato per l’occasione da esterno sinistro nel 3-5-2 di Scaloni, ha dovuto alzare bandiera bianca a inizio secondo tempo del match del ‘Monumental’ dopo un colpo rimediato alla caviglia sinistra. Nico Gonzalez è stato sostituito da Lo Celso e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico dell’Albiceleste.

Juventus, si ferma anche Nico Gonzalez: problema alla caviglia con l’Argentina

La presenza del giocatore della Juventus per la prossima partita con la Colombia è comunque in dubbio, come confermato dallo stesso Ct Scaloni davanti ai microfoni nel dopo partita.

L’Argentina inoltre deve far fronte anche all’infortunio di Mac Allister, autore della rete del vantaggio nel 3-0 al Cile, anche lui in forse per la successiva gara contro i ‘Cafeteros’. Le altre reti della selezione campione del mondo, nel rotondo successo contro i cileni, sono state realizzate da Alvarez e dal romanista Dybala. Ritornando a Nico Gonzalez, Thiago Motta incrocia le dita per il ritorno in campo dopo la sosta (bianconeri impegnati nella trasferta di Empoli) e i medici bianconeri sono in stretto contatto con i colleghi argentini sulle condizioni dell’ex Fiorentina.