Derby Inter-Juve senza vincitori: ha già detto sì a un altro club

Una clamorosa beffa di mercato per Inter e Juventus: rischia di saltare il colpo in attacco

Inter e Juventus continuano a sfidarsi sul mercato anche dopo la chiusura della sessione estiva di trasferimenti, ma la beffa è dietro l’angolo.

La sessione estiva di calciomercato è appena terminata, ma i grandi club continuano a monitorare potenziali obiettivi di mercato in vista delle prossime finestra di trasferimenti. In particolar modo, Juventus e Inter sarebbero sulle tracce di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, di proprietà del Lille ma in scadenza di contratto con il club francese. Dopo essere finito anche nel mirino del Napoli come possibile erede di Victor Osimhen in passato, ora il giocatore con passaporto statunitense è finito nel mirino di Giuseppe Marotta e Cristiano Giuntoli.

In particolar modo, i dirigenti della Juventus si starebbero muovendo sotto traccia per David, ma non solo. Avrebbero anche già iniziato a sondare la disponibilità dell’attaccante e del suo entourage in vista della prossima estate. Il classe 2000 ha una valutazione di mercato che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro ma, salvo clamorose soprese, lascerà il Lille a parametro zero al termine della prossima stagione.

Inter e Juventus beffate: David va altrove

L’attaccante piace alla Juventus, ma anche l’Inter lo avrebbe individuato come possibile rinforzo per l’attacco di Simone Inzaghi, in particolar modo per sostituire Marko Arnautovic. Si tratta di un giocatore alla portata dal punto di vista economico, dato che andrebbe a percepire poco più di 3 milioni all’anno, praticamente un quarto di quanto percepito da Dusan Vlahovic alla Juventus.

Nelle ultime ore, però, lo scenario sarebbe cambiato. Già, perché Jonathan David sarebbe diventato un obiettivo di mercato del Barcellona. In particolar modo, come spiega El Nacional, lo stesso giocatore si sarebbe offerto al club blaugrana in vista della prossima stagione, quando potrebbe raccogliere l’eredità di Robert Lewandowski, il quale resta il riferimento offensivo della formazione catalana. Il rendimento dell’attaccante canadese verrà monitorato da Deco, operatore di mercato del Barcellona, il quale potrebbe tentare l’assalto al classe 2000 in vista della prossima stagione, anche se Inter e Juventus faranno lo stesso, con la possibilità di soffiare l’attaccante ai blaugrana. Ad ogni modo, la decisione del giocatore potrebbe poi essere legata ai risultati in ambito nazionale ed europeo dei club.