Giuntoli non perde tempo: risparmia 50 milioni e lo soffia all’Inter

La Juventus a caccia di un nuovo centravanti, indipendentemente dal futuro di Vlahovic: parte il Derby d’Italia sul mercato con la rivale Inter

La Juventus lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic per spalmare il pesantissimo ingaggio da 23 milioni di euro lordi a stagione, ma intanto esplora diverse piste per l’attacco di Thiago Motta.

Indipendentemente dal futuro del centravanti serbo, che viaggia comunque verso la permanenza sotto al Mole, Cristiano Giuntoli inizia già a muoversi per rinforzare il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ tra gennaio e la prossima estate. Negli ultimi mesi il capo dell’area tecnica bianconera ha sondato Raspadori, incassando però il no da parte dell’ex Napoli. Sul taccuino della dirigenza della Continassa c’è anche il baby Kalimuendo, in forza al Rennes e protagonista alle recenti Olimpiadi. Inoltre, sempre in Francia, potrebbe prendere corpo l’opzione Jonathan David, che a meno di clamorose sorprese non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2025 con il Lille, tra l’altro prossimo avversario della Juve nella nuova Champions League.

Calciomercato Juventus, Giuntoli (ri)piomba su David: sfida lanciata all’Inter

Un corteggiamento datato quello di Giuntoli al nazionale canadese, considerando il ‘debole’ dell’attuale Football Director bianconero già ai tempi del Napoli.

I dirigenti della Juve si stanno muovendo sotto traccia per David e hanno già iniziato a sondare la disponibilità dell’attaccante e del suo entourage per la prossima estate. Come dicevamo il classe 2000 (che ha una valutazione da 40-50 milioni di euro) lascerà il Lille da svincolato e sta riflettendo sulla sua prossima destinazione per compiere il definitivo salto di qualità. Certamente la ‘Vecchia Signora’ e la Serie A sarebbero delle destinazioni gradite per David, obiettivo sensibile sul mercato anche della rivale Inter che lo ha individuato come nuovo profilo dell’attacco di Simone Inzaghi per sostituire Arnautovic. Il centravanti canadese rappresenta una ghiotta opportunità quindi per le due big italiane, a costi anche accessibili sul piano dell’ingaggio considerando che andrebbe a percepire poco più di 3 milioni all’anno, cifra nettamente inferiore ad esempio rispetto ai 12 milioni netti che guadagna Vlahovic alla Continassa.

Nell’idea della Juventus e di Giuntoli, però, c’è la volontà di mettere David a disposizione di Thiago Motta senza privarsi di Vlahovic nell’estate 2025. In questo caso il sacrificato sarebbe Milik nel reparto avanzato dei bianconeri.