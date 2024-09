Scambio per Leao col Barcellona: scelta la contropartita

Continuano ad esserci punti interrogativi su presente e soprattutto futuro di Rafael Leao. Nel sondaggio odierno spunta la contropartita giusta

È stato fin qui un inizio di stagione quantomeno complicato quello di Rafael Leao, che col suo Milan fatica a raccogliere risultati, mentre dal punto di vista strettamente personale le polemiche restano all’ordine del giorno.

Tante le bocciature ricevute su più fronti dall’attaccante portoghese, dal quale è lecito aspettarsi sempre di più. Il numero 10 rossonero dopo la debacle di Parma ha quindi incassato anche la decisione di Fonseca di farlo partire dalla panchina contro la Lazio. Scelta che non avrà troppo gradito al pari del compagno Theo Hernandez, col quale è stato protagonista di un gesto a margine del cooling break del secondo tempo che ha fatto il giro d’Europa.

Tanti quindi i motivi per discutere di Leao in sole tre partite. Il portoghese ha bisogno di ritrovare serenità e continuità di rendimento, che troppo spesso gli sono mancate in questa fase di carriera. Un gol e un assist fin qui in questa Serie A per Leao, che è tornano anche in orbita mercato.

Milan, Leao nel mirino: la contropartita giusta col Barcellona

Le voci su presente e futuro dell’attaccante lusitano continuano ad intrecciarsi in un momento storico di grande cambiamento in casa Milan in virtù dell’arrivo di Fonseca che ha iniziato tra mille difficoltà un nuovo progetto tecnico.

Al netto delle problematiche di squadra è Leao ad essere finito di nuovo nell’occhio del ciclone e allo stesso modo al centro di voci di mercato. In Spagna infatti insistono su un eventuale interessamento del Barcellona per le prossime sessioni di trasferimenti.

A tal proposito nel sondaggio odierno su X abbiamo chiesto ai followers della pagina di Calciomercato.it quale contropartita dovrebbe eventualmente chiedere il Milan per un affare con i catalani.

Lo scambio giusto per il 34,6% dei votanti sarebbe quello con Ferran Torres, esterno spagnolo capace di andare a segno 7 volte la scorsa Liga ed in grado di sbloccarsi anche nel campionato attuale. Col 30,8% a seguire c’è il profilo di Raphinha, mentre de Jong e Araujo scaldano meno il cuore dei tifosi.

Ecco l’esito del sondaggio proposto su X: