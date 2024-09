Caso cooling break, il Milan ha deciso: cosa succede con Theo e Leao

Quanto accaduto in Lazio-Milan è un vero e proprio caso: ecco cosa succederà a Leao e Theo Hernandez

La situazione in casa Milan sembra essere davvero esplosiva. Il gol di Leao, per fortuna, ha permesso ai rossoneri di evitare la sconfitta contro la Lazio all’Olimpico. Ma la tensione, nello spogliatoio e non solo, sembra essere altissima.

I due punti conquistati da Paulo Fonseca in queste prime tre uscite stagionali preoccupano e non poco. Ora ci sarà la pausa, con il tecnico che avrà modo di lavorare con chi resterà a Milanello. Leao e Theo Hernandez però raggiungeranno le rispettive nazionali. I due sono finiti al centro di un caso subito dopo la rete del pareggio del portoghese. Durante il cooling break non hanno raggiunto la panchina e i compagni, restando sul lato opposto del campo.

Milan, niente multa per Leao e Theo Hernandez

Nell’intervista post-gara, Fonseca ha provato a fare chiarezza, sottolineando che non ci fosse nessun caso.

La scena però non poteva passare inosservata, ma da casa Milan la questione sembra essere chiusa. Sia l’attaccante portoghese che il terzino francese non saranno multati e una volta terminata la pausa delle nazionali torneranno a Milanello. E ora la stessa pausa servirà a raffreddare gli animi e forse riporterà un po’ di quiete in casa rossonera. In attesa di quella che sarà la ripresa. Il Milan ricomincerà a San Siro contro il Venezia: obbligatorio centrare i primi tre punti della stagione per risollevarsi in campionato. E poi la doppia sfida di fuoco: l’esordio con il Liverpool in Champions League e il derby contro l’Inter. Due gare che potrebbero anche decidere quello che è il futuro del tecnico portoghese.