Milan, esplode il caso cooling break: l’annuncio di Fonseca su Theo Hernandez e Leao

Milan, esplode il caso cooling break con Theo Hernandez e Leao coinvolti: l’annuncio di Fonseca dopo il pareggio sul campo della Lazio

Leao salva Fonseca dopo l’esclusione iniziale, ma nel post partita di Lazio-Milan i riflettori sono tutti puntati sul caso cooling break. Il portoghese e Theo Hernandez non hanno partecipato alla pausa a bordocampo, rimanendo entrambi nella parte opposta del terreno di gioco.

Ai microfoni di ‘DAZN’, Paulo Fonseca ha provato a fare chiarezza: “Non c’è nessun problema. Theo ha già spiegato dopo la partita, non dobbiamo creare nessun problema. Questa settimana io ho parlato con i giocatori, ho spiegato la mia scelta. I giocatori hanno accettato la scelta e non ci sono stati problemi. Io non ho guardato che erano dalla parte opposta del campo, credo che Theo abbia già spiegato. Non creiamo problemi quando non ci sono“.

Sulla partita: “Voi sapete che io non cerco scuse. Io dico sempre la verità, se ci sono problemi lo dico. Passando alla partita, penso che abbiamo gestito bene la palla e controllato la partita. Il secondo tempo è stato totalmente diverso, perché abbiamo lasciato giocare la Lazio ed abbiamo smesso noi”. Infine, l’allenatore rossonero è tornato su Theo e Leao e sull’atteggiamento generale della sua squadra: “Io non ho parlato di mancanza di responsabilità. Penso che abbiamo sbagliato in questo momento perché abbiamo fatto una partita diversa nel secondo tempo rispetto al nostro gioco”.