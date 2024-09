Non c’è pace: fuori dalla Champions e stop di almeno tre mesi

Si allungano i tempi per il ritorno in campo: non solo l’infortunio al ginocchio, rischia di restare ai box fino a novembre

Non sono mancate le sorprese tra le varie squadre di Serie A nella consegna della lista per la prima parte a girone unico di Champions League.

L’Inter ad esempio non ha inserito il nuovo acquisto Palacios in favore dell’infortunato Buchanan, mentre nella Juventus c’è Arthur ma non l’altro esubero Kostic che rimane sul mercato e fuori dai piani di Thiago Motta. Il Bologna invece, matricola della manifestazione dopo lo storico piazzamento in Champions nella scorsa stagione, dovrà rinunciare a Oussama El Azzouzi per la fase campionato della massima competizione europea per club. Una scelta forzata quella del nuovo tecnico Vincenzo Italiano considerando le condizioni e lo stop ai box del 23enne centrocampista marocchino.

Bologna, infortunio El Azzouzi: nuovo problema e stop di tre mesi

El Azzouzi in estate aveva partecipato con la sua nazionale alle Olimpiadi di Parigi, conquistando una medaglia di bronzo dalla rassegna a cinque cerchi.

Il giocatore era rientrato a Bologna con un problema al ginocchio, precisamente una distorsione con interessamento del menisco. Per lui si è optato per una terapia conservativa, che però non ha dato i frutti sperati visto che il giovane centrocampista accusa anche un problema di ernia alla schiena. Nuovo contrattempo che farà dilatare i tempi di recupero del marocchino ad almeno tre mesi, facendo slittare il suo rientro non prima di novembre.

Anche per questo motivo quindi Italiano e il Bologna hanno preferito non inserire El Azzouzi nella lista per la Champions League, dove figura invece l’altro lungodegente Ferguson. Lo scozzese sta recuperando dal grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato lo scorso aprile e potrebbe anticipare a ottobre il rientro sul terreno di gioco.