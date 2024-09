La Juventus pensa alla Champions: UFFICIALE la lista

La Juventus, che ha iniziato bene la stagione, ha diramato in queste ore anche la lista Champions. C’è un’esclusione eccellente

Sette punti su nove a disposizione per la Juventus di Thiago Motta che ha iniziato il proprio percorso di crescita vincendo subito le prime due in Serie A prima del pari pre sosta contro la Roma.

Segnali molto incoraggianti quelli messi in campo dalla nuova versione della compagine bianconera, che è stata anche fortemente puntellata in sede di calciomercato soprattutto negli ultimi giorni della sessione estiva. Positiva quindi una prima valutazione su Vlahovic e soci che ora affrontano la sosta per gli impegni delle Nazionali, in attesa di tornare a lavorare sul progetto Juve.

Intanto il club pensa già alla Champions, e proprio quest’oggi ha diramato la lista per la massima competizione europea nella quale figura anche un esubero come Arthur. Assente al contrario Kostic in attesa di possibili sviluppi. Di seguito gli elenchi al gran completo:

LISTA A 1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL