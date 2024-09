Caos Milan, Theo Hernandez via a gennaio: destinazione clamorosa

Insieme a Leao, anche Theo Hernandez è stato al centro delle polemiche per il cooling break dell’Olimpico: dalla Spagna l’indiscrezione clamorosa

Paulo Fonseca che minimizza con il suo laconico “Non c’è assolutamente niente e io non sono uno che dice bugie”, Abraham che prova a spiegare “Ma no, erano lì solo perché si trovavano l’acqua vicina per bere”. Insomma, tutto rientrato al Milan sul caso Leao-Theo Hernandez. Neanche per sogno, perché il clima resta sempre lo stesso, di confusione e tensione. Magari la pausa per le nazionali potrà contribuire a riportare un po’ di sereno.

Ma al momento in casa Milan le critiche e le polemiche sono tante anzi tantissime, soprattutto perché la classifica dopo tre partite piange. Solo due punti e una difesa perforatissima che ha preso due gol a partita, per giunta sempre allo stesso modo. Palla o cross dalla sinistra, dentro per l’attaccante o l’esterno che chiude in gol anticipando o smarcandosi dall’avversario rossonero. “Sono preoccupato”, ha ammesso lo stesso Fonseca nella conferenza postpartita con la Lazio. E lo stesso Pavlovic ha ammesso la problematica. Difficile fare il contrario. Di certo al Milan non ha aiutato il ritardo di condizione di Theo Hernandez, rientrato più tardi dall’Europeo e comunque non al massimo della forma. Lo stesso però, a quanto pare, è stato per l’atteggiamento in campo – soprattutto a Parma – visto che l’allenatore lo ha escluso dalla formazione titolare contro la Lazio, insieme a Leao. E il francese è stato protagonista in coppia col 10 del cooling break della discordia. Un rapporto non idilliaco con Fonseca, che li ha voluti ‘punire’ per dare anche l’esempio, e uno scenario che non esclude nulla.

Il Real Madrid ripensa a Theo Hernandez: la situazione

Ad esempio in Spagna si è tornato già a parlare di mercato attorno a Theo Hernandez. In particolare, ‘El Gol Digital’ lo ha rimesso in orbita Real Madrid. Secondo il portale il terzino starebbe meditando di lasciare il Milan e tornare proprio ai Blancos, club in cui non si riuscito a esprimere al massimo e da cui i rossoneri lo hanno prelevato ormai cinque anni fa. In estate tra l’altro si è parlato parecchio pure di una possibile cessione al Bayern Monaco, alla fine declinata da tutti.

Da par suo il Real annusa il possibile affare, anche perché Theo è in scadenza ancora 2026 e di rinnovo non c’è ancora ombra. L’ultimo due anni e mezzo fa, febbraio 2022, ora la situazione è che – senza nuovi accordi – il Milan ritroverà al termine di questa stagione con uno dei suoi top player principali in scadenza di contratto. Rischiosissimo a dir poco. Ecco perché, se la questione rimarrà questa, non è possibile escludere ribaltoni nei prossimi mesi. Florentino Perez ha già scelto Alphonso Davies per quella fascia, ma secondo quanto si legge Hernandez può stuzzicare la dirigenza e anche l’allenatore.